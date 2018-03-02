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02 Березень 2018, Київ 07:42
Новини | Політика

Перемир’я на Донбасі. Путін «може піти на згоду» – ранковий ефір Радіо Свобода

Закон «Ківалова-Колесніченка» скасовано. Потрібен закон про мову;

Антикорупційний суд. Парубій обіцяє доопрацювати закон;

Перемир’я на Донбасі. Путін «може піти на згоду».

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: народний депутат («Самопоміч») Ірина Подоляк та співкоординатор руху «Простір свободи» Тарас Шамайда; народний депутат (позафракційний») Дмитро Добродомов та народний депутат («Блок Петра Порошенка») Олег Барна; керівник «Центру підтримки аеророзвідки» Марія Берлінська та народний депутат («Блок Петра Порошенка») Олександр Бригинець.

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