Росія: Навальний заявив про зрив запланованого на 3 березня з’їзду його партії

Запланований на суботу 3 березня з’їзд «Партії прогресу» Олексія Навального зірвано, повідомив на своєму сайті російський опозиційний політик.

«Завтрашній з’їзд, на жаль, зірваний. Готуємо новий», – написав Навальний у Twitter.

За його словами, орендодавець несподівано заявив про розірвання договору про оренду приміщення для проведення з’їзду. Навальний заявив, що орендодавець буцімто під час укладання договору заявляв, що однаково ставиться до партій різних напрямків.

З’їзд партії Навального мав відбутися в Москві. У Міністерство юстиції, за словами політика, було відправлене повідомлення про точне місце і час проведення заходу. Але згодом організаторам з’їзду зателефонував орендодавець і повідомив про розірвання договору.

Російські ЗМІ раніше писали, що Олексій Навальний планував вже всьоме почати процедуру офіційної реєстрації «Партії прогресу», і це питання очікувалося розглянути на суботньому з’їзді.

Опозиціонер Олексій Навальний, якому відмовили в реєстрації кандидатом на президентських виборах, закликав виборців до страйку запланованих на березень виборів. 28 січня в Росії відбулися акції в десятках міст, в них брали участь тисячі людей. По всій країні поліція затримала близько 350 активістів.