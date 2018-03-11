Франція: з’їзд «Національного фронту» позбавив Ле Пена посади почесного голови партії

З’їзд «Національного фронту» Франції переобрав Марін Ле Пен головою правопопулістської партії.

Крім того, з’їзд ухвалив новий статут, яким скасовується посада почесного голови, яку обіймав батько Марін Ле Пен – 89-річний Жан-Марі Ле Пен.

За ліквідацію посади почесного голови проголосували близько 80 відсотків делегатів.

Він очолював партію з 1972 року протягом 39 років. У 2011 році він поступився посадою своїй доньці Марін Ле Пен, а у 2015 році політика виключили з лав партії.

У 2017 році Марін Ле Пен брала участь в президентських виборах і програла в другому турі Еммануелю Макрону, отримавши 34 відсотків голосів виборців.