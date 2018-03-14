Штаб: минулої доби бойовики стріляли 4 рази, один військовий травмований

У зоні бойових дій на Донбасі 13 березня один український військовослужбовець зазнав бойового травмування, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики чотири обстріляли позиції Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї стріляли у районі населених пунктів Луганське, Артемове, Піски, Шахта Бутівка.

Бойовики з угруповання «ДНР» повідомили, що військові ЗСУ минулої доби відкривали вогонь тричі, обстрілявши вночі околиці окупованого Донецька. Бойовики з угруповання «ЛНР» не повідомляли про останні години на захоплених ними територіях.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергову спробу відновити режим припинення вогню, як «повний і безстроковий», з 00:01 години 5 березня. Але він був порушений уже в перші години дії, як і попередні перемир’я. Сторони заперечують свою вину в цьому і звинувачують противників у провокаціях.