Через напади бойовиків у різних частинах Афганістану є загиблі серед силовиків

Щонайменше 10 членів афганських сил безпеки загинули в результаті окремих нападів бойовиків на заході та півдні Афганістану 14 березня. За попередніми даними, четверо убитих були з розвідувальної служби, а шестеро – поліцейськими.

За даними місцевих посадовців, бойовики напали на контрольно-пропускний пункт в провінції Фарах – загинули щонайменше 8 силовиків і ще кілька були поранені.

Повідомляється, що приблизно 15 бойовиків екстремістського угруповання «Талібан» також були вбиті в результаті нападу на околиці міста Фарах, столиці однойменної західної провінції.

Жодне угруповання не взяло відповідальності за напад.

Крім того, у провінції Гельманд бойовик-смертник врізався на вантажівці у КПП, загинули щонайменше двоє прикордонників. Ще три поліцейських були поранені в результаті нападу в південній провінції. Відповідальність взяли на себе таліби.

Урядові сили в Кабулі намагаються відбивати атаки талібів та інших бойових груп після виведення більшості військ НАТО в 2014 році.