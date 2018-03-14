До приїзду Путіна в анексований Крим перекрили дороги і обмежили рух

В анексованому Росією Криму у середу запровадили обмеження для руху автотранспорту та перекрили окремі ділянки доріг, зокрема у Севастополі, перед планованим на 14 березня приїздом президента Росії Володимира Путіна, передає «Крим.Реалії».

Згідно з повідомленням, запроваджені тимчасові обмеження зупинки і стоянки усіх видів транспорту, переважно в центрі міста, і незначні обмеження лише в певний час для громадського транспорту.

Президент Росії Володимир Путін 14 березня має намір приїхати в анексований Крим. Під час поїздки Путін побуває в Севастополі, ознайомиться з ходом робіт зі спорудження Керченського мосту, а також нового аеропорту «Сімферополь».

Приїзд до анексованого Криму буде останньою «регіональною» поїздкою Путіна перед президентськими виборами в Росії 18 березня.