У Парижі на книжковій ярмарці Salon du livre Україна представлена окремим стендом – посольство

У Парижі на щорічній Міжнародній книжковій ярмарці (Salon du livre) відкрився український стенд. Про це повідомляє посольство України у Франції у Facebook.

У посольстві також зауважують, що під час книжкового салону в Парижі президенту Франції Емануелю Макрону передали збірку оповідань Олега Сенцова – українського режисера, який перебуває в ув’язненні в Росії.

Як повідомляв Французький інститут в Україні, у 2013 році Україна вперше була представлена окремим стендом на престижній Книжковій ярмарці (Salon du livre).