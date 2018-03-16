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16 Березень 2018, Київ 22:40
Новини | Події

У Парижі на книжковій ярмарці Salon du livre Україна представлена окремим стендом – посольство

Книжкова ярмарка (Salon du livre) в Парижі, 2017 рік

У Парижі на щорічній Міжнародній книжковій ярмарці (Salon du livre) відкрився український стенд. Про це повідомляє посольство України у Франції у Facebook.

У посольстві також зауважують, що під час книжкового салону в Парижі президенту Франції Емануелю Макрону передали збірку оповідань Олега Сенцова – українського режисера, який перебуває в ув’язненні в Росії.

Як повідомляв Французький інститут в Україні, у 2013 році Україна вперше була представлена окремим стендом на престижній Книжковій ярмарці (Salon du livre).

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