У Пакистані невідомі застрелили жінку-трансгендера і її друга

Поліція Пакистану повідомила, що невідомі на мотоциклі застрелили жінку-трансендера та її друга в північно-західному місті Пешавар.

Повідомляється, що загиблі їхали в рикші ввечері 27 березня, коли в їхній бік пролунали постріли. Про мотив і зловмисників нічого невідомо.

За останні роки щонайменше 10 трансгендерів загинули в Пакистані, більшість у консервативній провінції Хайбер-Пахтунхва, столицею якої є Пешавар. Місцева правозахисна організація Trans Action заявляє про вбивства там останніми роками 55 трансгендерів.

Відповідальності за ці вбивства ніхто на себе досі не брав, хоча у регіоні діють ісламські екстремісти, які заявляли про взаємозв’язок трансгендерності з проституцією.