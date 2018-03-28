Словаччина відкликає посла в Росії для консультацій через справу Скрипаля

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявляє, що Братислава відкликає свого посла в Росії для консультацій через отруєння у Великій Британії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії. Про це міністр закордонних справ сказав 28 березня після засідання кабінету міністрів, додавши, що це серйозний дипломатичний акт, який не використовувався в останні 25 років.

Раніше Лайчак обговорив справу Скрипаля із послом Британії в Словаччині Ендрю Гартом.

Міністр сказав, що подальші кроки Словаччини будуть залежати від реакції Росії. Лайчак також повідомив, що 27 березня його міністерство викликало посла Росії Олексія Федотова для пояснень.

Міністерство також попросило посла Росії спростувати підозри, що Росія «має якийсь стосунок до негожого акту на території Сполученого Королівства».

«Реакції Російської Федерації в найближчі дні вплине на подальші кроки, які ми готові розглянути в цьому питанні, – зазначив Лайчак. – Ми будемо уважно стежити за процесом розслідування і після розгляду всіх відповідних фактів будемо готові до подальших дій».

Щонайменше 28 країн вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння 4 березня нервово-паралітичною речовиною колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки у британському Солсбері. Уряди деяких країн, зокрема, Австрії, Словаччини, Греції відмовилися від таких заходів, хоча і засудили отруєння.

Лондон і його союзники звинуватили Москву в отруєнні, але Кремль неодноразово заперечував причетність Росії.