Суд продовжив арешт підозрюваному в захопленні відділення «Укрпошти» в Харкові

Київський районний суд Харкова продовжив арешт Володимиру Безуху, підозрюваному в захопленні заручників відділення «Укрпошти» в Харкові, до 27 травня, повідомила прес-служба суду.

Також суд призначив підготовче засідання у цій справі на 11:30 16 квітня 2018 року.

Чоловікові інкримінують «захоплення заручників», «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та «посів або вирощування снотворного маку чи конопель».

Поліції повідомляла, що 30 грудня 2017 року о 14:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що до відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка у Харкові увійшов чоловік в масці з метою пограбування. У поліції розповіли, що було дев'ять заручників: семеро дорослих та двоє дітей.

До переговорів силовики залучили батька чоловіка, який утримував людей. Після того, як силовики увірвалися до будівлі, усіх заручників було звільнено. Ніхто не постраждав. ​

31 грудня Київський районний суд Харкова заарештував Безуха на 60 днів без права внесення застави.