Клімкін: система видачі е-віз працює, першу візу отримав громадянин Таїланду

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що система видачі електронних віз працює, першу українську е-візу видали громадянинові Таїланду.

«Система видачі електронних віз працює – щойно видали першу українську е-візу громадянинові Таїланду :) з тестового режиму переходимо в повний робочий», – написав він у twitter.

Напередодні консульська служба Міністерства закордонних справ України оголосила про початок оформлення електронних віз для в’їзду в Україну з діловою або туристичною метою для громадян 46 країн.

У МЗС повідомляли, що для оформлення е-візи необхідно: заповнити анкету он-лайн, завантажити скановані копії необхідних документів, заплатити на сайті банківською карткою (платіжних систем MasterCard Worldwide чи Visa International) та роздрукувати отриману на електронну адресу електронну візу.

Серед країн, яких стосується нововведення – Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Саудівська Аравія та інші.