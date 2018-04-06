Поліція: понад 20 тисяч поліцейських забезпечуватимуть правопорядок на Великдень

Понад 20 тисяч поліцейських забезпечуватимуть безпеку і правопорядок під час великодніх свят, повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, великодні богослужіння заплановані у майже 15,6 тисячі культових споруд, очікується, що у богослужіннях візьмуть участь близько 9 мільйонів людей.

«Ми передбачили також достатню кількість резервів для реагування на зміни в оперативній обстановці. Будуть працювати слідчо-оперативні групи, які документуватимуть всі кримінальні правопорушення», ‒ сказав Фацевич.

Крім того, поліцейські спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій перевірили стан пожежної безпеки у майже 6,9 тисячі культових споруд.

У 2018 році християни східного обряду святкують Великдень 8 квітня.