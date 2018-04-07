Директор аеропорту «Бориспіль» заявив, що термінал В можуть знести

Концепція розвитку аеропорту «Бориспіль» до 2045 року передбачає демонтаж терміналу B, повідомив генеральний директор летовища Павло Рябікін в інтерв’ю виданню «ЛІГАБізнесІнформ».

«Так склалося, що цей термінал сприймається в експертному середовищі, як якась священна корова і символ «Борисполя». Але він сьогодні для нас, як валіза без ручки. Знести його ніби як шкода, а функціонально використовувати в найближчі роки важко. Тому концепція розвитку аеропорту до 2045 року передбачає будівництво другої черги нового терміналу на місці терміналу В. Швидше за все, до 2030 року стане питання про його знесення», – заявив Рябікін.

Концепцію наразі розглядає Кабінет міністрів. За словами Рябікіна, її основна ідея полягає в тому, щоб на території, де сьогодні розташовані термінали B і D, був створений один «мегатермінал». Директор аеропорту зазначив, що термінал D має стати Point-to-Рoint – терміналом, який сконцентрує «під своїм дахом» лоукости і чартерні перевезення.

На сайті «Борисполя» йдеться, що це найбільший в Україні аеропорт, який забезпечує понад 67% авіаційних пасажирських перевезень країни і обслуговує понад 10 мільйонів пасажирів на рік.