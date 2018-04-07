Прокуратура звинувачує посадовців аеропорту «Бориспіль» у зловживаннях на 47 мільйонів гривень

Прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження через можливі зловживання службовими особами аеропорту «Бориспіль» під час закупівель на суму в понад 47 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства.

У прокуратурі заявили, що «Бориспіль» провів відкриті торги щодо проведення будівельних робіт з реконструкції пасажирського терміналу D, який є найбільшим у країні. Правоохоронці вважають, що на торгах перемогла компанія, пропозиція якої не відповідає вимогам тендерної документації, встановленим «Борисполем». Також у прокуратурі зазначили, що юридична особа не має досвіду виконання будівельних робіт подібної складності.

«Однак, тендерним комітетом Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель укладено договір на суму понад 47 мільйонів гривень. Такі дії посадових осіб тендерного комітету не відповідають засадам здійснення публічних закупівель та не мають на меті захист економічних інтересів державного підприємства від неправомірних посягань», – заявили в прокуратурі.

В аеропорту наразі не коментували звинувачення.

На сайті «Борисполя» йдеться, що це найбільший в Україні аеропорт, який забезпечує понад 67% авіаційних пасажирських перевезень країни і обслуговує понад 10 мільйонів пасажирів на рік.