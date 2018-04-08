Генпрокурор Росії закликає Лондон повернути гроші, виведені росіянами у Британію незаконно

Генпрокурор Російської Федерації Юрій Чайка вимагає від Великої Британії повернути до Росії понад 500 мільярдів рублів (це приблизно 8 мільярдів 620 мільйонів доларів США – ред.), виведених туди громадянами Росії, які ховаються від російського правосуддя, – повідомляє «Інтерфакс», цитуючи інтерв’ю Чайки російському телеканалові НТВ у неділю.

«Починаючи з 2002 року, ми направили запити до Великої Британії про видачу 61 особи, які звинувачуються – або вже засуджені – в Росії за скоєння економічних злочинів. Причому сума збитку становить більш ніж півтрильйона рублів», – заявив генпрокурор Росії Юрій Чайка.

«Тобто вкрали у Росії, тепер Велика Британія забере все у свій бюджет. Злочинців можуть залишити собі, а гроші поверніть. Це наші гроші», – додав генпрокурор.

Він зазначив, що «це тільки прямий збиток, а масштаб виведених за кордон коштів є значно вищим».

Наприкінці березня офіційний Лондон оголосив ​про розслідування відмивання грошей з окремою увагою на нерухомості, яка могла бути придбана за «брудні» російські гроші на тлі протистояння Британії з Росією через отруєння в Солсбері колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньки.

Приводом для розслідування названо твердження, що росіяни інвестували у британську нерухомість близько мільярда доларів сумнівного походження.

«З огляду на загрози для Сполученого Королівства ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою», – говорила у своєму виступі на слуханнях у британському парламенті голова парламентського комітету у справах державної скарбниці Нікі Морґан.

Комітет надав, окрім іншого, оцінки організації Transparency International, згідно з якими в британську нерухомість загалом вкладено близько 5 мільярдів доларів статків сумнівного походження.