Трамп вважає, що має повноваження для звільнення Мюллера – Білий дім

Президент США Дональд Трамп вважає, що має повноваження для звільнення спеціального прокурора Роберта Мюллера, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Він (Трамп – ред.), безумовно, вважає, що має повноваження, щоб зробити це», – сказала Сандерс.

9 квітня Трамп, відповідаючи на питання, чи звільнить він Мюллера після обшуків в офісах його особистого адвоката Майкла Коена, заявив: «Подивимося, що буде далі».

Агенти ФБР 9 квітня провели обшук у нью-йоркському офісі Майкла Коена за розпорядженням спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне російське втручання в президентські вибори в США у 2016 році. Під час обшуків було вилучено документи, які стосуються, зокрема, переказу грошей порноактрисі, повідомляють американські ЗМІ.

Майкл Коен опинився в центрі уваги після того, як визнав виплату 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс всього за кілька днів до президентських виборів у 2016 році. За ці гроші Деніелс мала мовчати про свій зв’язок із Трампом невдовзі після того, як Меланія Трамп народила сина.

Також Майкл Коен фігурує в розслідуванні щодо виплати 150 тисяч доларів у фонд президента США Дональда Трампа з боку українського бізнесмена Віктора Пінчука.