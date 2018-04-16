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16 Квітень 2018, Київ 14:53
Новини | Міжнародні

Британія: Мей відповість у парламенті на критику авіаударів по Сирії

Тереза Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відповість на критику того, що рішення про авіаудари в Сирії було ухвалене без голосування в британському парламенті. Мей виступить на парламентських дебатах, запланованих на 16 квітня на другу половину дня.

Тези виступу Мей поширила британська преса. Згідно з ними, прем’єр буде наполягати на тому, що рішення про удари по Сирії спрямоване на запобігання людських страждань і було в національних інтересах Британії.

Минулого тижня Мей не просила схвалення депутатів військових дій у Сирії.

Лідер опозиції в британському парламент Джеремі Корбін заявив, що не певен, чи удари США, Великої Британії і Франції по Сирії відповідали міжнародному законодавству. Він також виступив за те, щоб у Британії з’явився закон, який би забороняв військові дії без схвалення парламенту.

Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії (відео)
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Як лідери союзників пояснили ракетні удари по Сирії (відео)

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Удари по Сирії, завдані в ніч на 14 квітня, США і їхні союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

У Міністерстві оборони США заявили, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави».

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».

Рада безпеки ООН, на засіданні 14 квітня, скликаному на вимогу Росії, не підтримала проект резолюції, підготовлений Москвою, щодо обстрілу Сирії. У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією.

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