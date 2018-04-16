ЄС у питанні ударів по Сирії згуртований – МЗС Франції

Європейський союз підтримує кроки Франції, Великої Британії і США, спрямовані на запобігання й заборону використання хімічної зброї, повідомив голова Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Країни ЄС підтримали нас у прагненні запобігти й перешкодити будь-якому використанню хімічної зброї. Європейський союз є згуртованим у цей надзвичайно важливий момент, що Франція щиро вітає», – повідомив голова французького зовнішньополітичного відомства по завершенні ранкового засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 16 квітня.

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Представник французького уряду також зазначив, що разом із колегою з Великої Британії окреслили партнерам по ЄС повну картину ситуації і пояснили, які саме підстави змусили провести авіаційні удари по об’єктах Сирії, пов’язаних з виробництвом хімічної зброї.

«Я разом із міністром закордонних справ Британії Борисом Джонсоном пояснив представникам 28 держав ЄС засади, природу й цілі військового втручання, які ми позавчора здійснили спільно зі Сполученими Штатами проти осередків виробництва хімічної зброї в Сирії. ЄС та його країни-члени нас підтримали», – пояснив Жан-Ів Ле Дріан.

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах у Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ, які розслідують ймовірну хіматаку в сирійській Думі.