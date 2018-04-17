Суд скасував право власності іноземця на багатоповерховий житловий будинок у Києві

Апеляційний суд скасував рішення Солом’янського райсуду, який визнав за громадянином В’єтнаму право власності на багатоповерховий житловий будинок, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У липні 2017 року прокуратура звернулася до суду із позовом, у якому вимагала зобов’язати громадянина В’єтнаму за власний рахунок знести зайві поверхи у будинку по вулиці Нововокзальній у Солом’янському районі, які збудовані в порушення вимог Генерального плану Києва і земельного законодавства. На момент останньої перевірки забудовник звів понад 9 поверхів, у той час як за законом має бути не більше чотирьох.

У прокуратурі зазначають, що, не дочекавшись рішення у цій справі, інший суддя Солом’янського райсуду Києва ухвалив рішення про визнання за іноземцем права власності на весь будинок, у тому числі на 243 квартири у ньому, фактично узаконивши завищену поверховість новобудови.

Відповідно до Цивільного кодексу України, усі власники квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку