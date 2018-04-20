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20 Квітень 2018, Київ 19:20
Новини | Міжнародні

У Держдумі пропонують карати за дотримання санкцій США проти Росії

В’ячеслав Володін

Голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявляє про необхідність заборони на виконання санкцій США на території Росії.

За словами Володіна, «керуватися антиросійськими рішеннями іноземних держав» при роботі в Росії неприпустимо. Як сказав голова Держдуми, за такі дії може бути запроваджена кримінальна відповідальність, повідомляють російські державні ЗМІ.

Що саме Володін має на увазі під «виконанням санкцій» і за яким законом будуть карати людей, які порушують заборону, він не уточнив.

Раніше міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що останній раунд санкцій, запроваджених Сполученими Штатами проти російських підприємців, держслужбовців і компаній, спричинив той ефект, якого прагнули у Вашингтоні.

За словами Мнучина, Сполучені Штати «не бояться» застосовувати санкції щодо Росії і готові посилити їх, проте не оголошуватимуть про намір запровадити нові санкції заздалегідь.

6 квітня міністерство фінансів США внесло до списку санкцій кількох великих російських бізнесменів, у тому числі Олега Дерипаску та Віктора Вексельберга, а також підприємства, що їм належать. Це призвело до падіння курсу рубля і котирувань на Московській біржі, а також різкого падіння акцій компанії Дерипаски «Русал» на світових біржах.

Після цього в Держдуму Росії був внесений законопроект, який передбачає відповідь на нові санкції США. Серед заходів, які планує запровадити Росія, є заборона на імпорт американських ліків.

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