Президент Вірменії вийшов до учасників протесту проти прем’єра Сарґсяна

Президент Вірменії Армен Сарґсян вийшов до протестувальників, які зібралися на мітинг проти прем’єрства Сержа Сарґсяна на площі республіки в Єревані. Про це свідчать кадри трансляції з місця проведення мітингу.

Мітингувальники зустріли Армена Сарґсяна оплесками і криками «Президент, кидай Сержа!».

На даний момент Сарґсян розмовляє з лідером протестного руху, опозиційним депутатом Ніколом Пашиняном. Протестуючі при цьому скандують «Ми –господарі нашої країни!» та інші гасла.

Раніше Сарґсян виступив із заявою, висловивши в ньому готовність зустрітися з лідером протестного руху Ніколом Пашиняном «з метою пом’якшення існуючої в країні напруженості за допомогою діалогу політичних сил».

У Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років. Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.

Перед закінченням повноважень Сарґсяна конституція Вірменії була змінена, країна стала парламентською республікою, реальна влада перейшла в руки голови уряду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Лідер протестувальників, опозиційний депутат Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» у Вірменії і початок «народної ненасильницької оксамитової революції».

​Президент Вірменії Армен Сарґсян, який не пов’язаний з Сержем Сарґсяном, 19 квітня після сутичок між протестувальниками і поліцією закликав до діалогу.

Сполучені Штати закликали владу та протестувальників виявляти стриманість і уникати насильства. Росія теж заявляла, що закони не повинні порушуватися