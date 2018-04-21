Росія звинуватила США у створенні «візової стіни» через відмову в візах двом артистам

Росія звинуватила США у створенні «візової стіни» через відмову надати документи, які б дозволили двом танцюристам з знаменитого Великого театру виступити в Нью-Йорку.

Російська прима балерина Ольга Смирнова та артисту Якопо Тіссі повинні були виступити на гала-концерті Lincoln Center 23 квітня, однак обом відмовили у наданні віз.

«Такого не було навіть не у ході «холодної війни.. Але сьогодні впливові сили в США, стурбовані намаганням сильніше натиснути на Росію, не зупиняються ні перед чим... Вони намагаються відгородити американців від росіян візовою стіною, як ми вже говорили раніше, зробити поїздки наших громадян в США практично неможливо», – заявляє МЗС Росії.

Великий театр Москви не був відразу доступний для коментарів, але Reuters цитує його прес-службу, яка заявила, що театр не організував екскурсію та не мав інформації про заяви на отримання візи.

Кілька глобальних проблем викликають напруженості відносин між Вашингтоном і Москвою, незважаючи на заявлену президентом США Дональдом Трампом мету поліпшити відносини між двома країнами.

20 квітня Кремль сказав, що Сполучені Штати ускладнюють отримання віз екіпажам російської авіакомпанії «Аерофлот».

Розвідувальна спільнота США звинувачує Росію у широкомасштабній хакерській кампанії і пропаганді, спрямованій на вплив на президентських виборах 2016 року.

Сполучені Штати та Європа застосували санкції щодо Росії через анексію Криму в 2014 році та підтримку сепаратистів на сході України.

Військові США стверджують, що Росія відповідає за ймовірну хімічну атаку. Росію також звинувачують у причетності до отруєння на початку березня у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлі в Солсбері. Москва це заперечує.