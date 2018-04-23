МОЗ оголосило конкурс на посаду ректора Університету Богомольця після звільнення Амосової

Міністерство охорони здоров’я України оголосило конкурс на посаду ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця після звільнення Катерини Амосова, повідомляє прес-служба відомства.

«МОЗ шукає керівника університету, що готовий впроваджувати якісні зміни в українську вищу медичну освіту. Важливо, щоб кандидати мали громадянство України, вчене звання та науковий ступінь, понад 10 років стажу науково-педагогічної діяльності й вільно володіли державною мовою», – заявили в міністерстві.

Згідно з повідомленням, прийом документів триватиме впродовж двох місяців. Вибори ректора НМУ ім. О. О. Богомольця відбудуться 19 вересня. До цього часу обов'язки ректора виконуватиме Ярослав Цехмістер, перший проректор з науково-педагогічної роботи університету.

2 квітня в МОЗ повідомили, що розривають контракт з ректором Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Катериною Амосовою. У відомстві заявили, що 30 березня після публічного розгляду звіту Амосової комісія МОЗ визнала її роботу у 2017 році незадовільною та рекомендувала міністерству розірвати контракт, який був підписаний у 2014-му на термін у сім років.

Під час засідання комісії Міністерства охорони здоров’я, зокрема, йшлося про розбіжності в цифрових даних у звіті Амосової, невикористання потенціалу в науково-методичній діяльності та про «порушення фінансової дисципліни, що призвели до втрат близько 3,5 мільйона гривень».

Сама Катерина Амосова заявляла про намір подати на МОЗ до суду через своє звільнення.

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20 лютого Міністерство охорони здоров’я України повідомило про відсторонення Амосової від виконання обов’язків ректора Національного медичного університету імені Богомольця. У МОЗ пояснили, що це пов’язано із тим, що у цьому університеті не відбувся ліцензійний інтегрований іспит «Крок 1. Стоматологія», запланований на 20 лютого у всіх закладах вищої освіти, які готують лікарів-стоматологів.

За даними міністерства, це сталося через відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів «Крок» організацією, і Національним медичним університетом імені Богомольця.

Амосова рішення про відсторонення оскаржила в суді. 2 березня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Амосової і зупинив дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров’я.