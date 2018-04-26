На Донбасі поранені вісім, травмовані троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 квітня постраждали 11 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, вісім військових були поранені, ще троє зазнали бойових травм.

Як ідеться в ранковому зведенні, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України, застосовуючи в тому числі і заборонене Мінськими угодами озброєння.

Штаб інформує, що на Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів були обстріляні українські укріплення поблизу Новолуганського. Ці та інші види забороненої зброї бойовики застосували поблизу Світлодарська, під Луганським та Новгородським, в районі Зайцевого, неподалік Троїцького та Новозванівки, вказують українські військові. За цим же повідомленням, на Донецькому напрямку із заборонених 120-міліметрових мінометів здійснені обстріли неподалік Верхньоторецького, шахти «Бутівка», Водяного та Гнутового.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що з танка та мінометів українські військові обстріляли північну околицю Донецька, але зведених даних за добу не подають. В угрупованні «ЛНР» звинувачують ЗСУ в семи обстрілах 25 квітня, в тому числі і з застосуванням 120-міліметрових мінометів.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.