В Одесі відбувається «Марш українського порядку» до роковин трагедії 2 травня 2014 (трансляція)

В Одесі близько тисячі демонстрантів, за підрахунками поліції, крокує центром міста у рамках «Маршу українського порядку», повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який веде пряму трансляцію події.

Деякі учасники ходи несуть прапори ВО «Свобода», червоно-чорні прапори, а також символіку інших праворадикальних організацій та ініціатив. Вигукують різні гасла, в тому числі – ксенофобного характеру.

За посилених заходів безпеки в Одесі згадують події 2 травня 2014 року, коли в місті сталися сутички між українськими та проросійськими активістами, загинули 48 людей.

Пам'ять проросійських активістів вшановуватимуть традиційно на Куликовому полі.

Українські активісти зберуться на Грецькій площі, де 2 травня 2014 року кілька годин тривало протистояння із застосуванням каміння, травматичної і вогнепальної зброї. Увечері там відбудеться міжконфесійний молебен.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.