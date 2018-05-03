Суд скасував виправдувальний вирок щодо обвинуваченого в захоплені Лиманської міськради

Суд скасував виправдувальний вирок стосовно 45-річного жителя Слов’янського району, якого обвинувачували в захоплені Лиманської міськради на Донеччині у квітня 2014 року.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, апеляційний суд призначив новий розгляд у суді першої інстанції.

За даними слідства, наприкінці квітня 2014 року обвинувачений разом із невстановленими особами, озброївшись вогнепальною зброєю і одягнувшись у камуфляжний одяг, прийшли до сесійної зали Лиманської міської ради, почали пропагувати затвердження проведення референдуму на підтримку угруповання «ДНР», чим зірвали сесію ради, встановили контроль над цією будівлею, яка перебувала під контролем незаконних збройних формувань до червня 2014 року.

У прокуратурі додають, що також у травні 2014 року обвинувачений разом із шістьма спільниками проникли до складського приміщення одного з супермаркетів міста, де, погрожуючи вогнепальною зброєю, викрали товар і майно магазину.

Чоловіка обвинувачують за статтями «розбій» і «захоплення державних або громадських будівель чи споруд» Кримінального кодексу України.

Суд першої інстанції виправдав 45-річного чоловіка, однак прокуратура звернулася до апеляційного суду з вимогою скасувати вирок.

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З квітня 2014 року в Україні триває збройний конфлікт на частині Донбасу. Українська влада вважає терористичними угруповання «ДНР» та «ЛНР», які контролюють частини Донецької та Луганської областей відповідно. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці бойовиків, Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі можуть бути російські добровольці.