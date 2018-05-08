Апеляційний суд залишив незмінним запобіжний захід капітанові кримського судна «Норд»

Апеляційний суд Херсонської області 8 травня не задовольнив скаргу адвокатів капітана керченського судна «Норд» Володимира Горбенка на запобіжний захід. Про це провідомляє сайт Крим.Реалії.

«Апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів по «Норду». Тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку адвокати внесли раніше, і зобов’язання з’являтися до слідчого по понеділках залишаються чинними», повідомила прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.

Капітан заарештованого кримського судна «Норд» Володимир Горбенко 8 травня не з’явився в Апеляційний суд Херсонської області на розгляд скарги на його арешт.

За словами захисників екіпажу «Норда» Дмитра Щербини та Олександра Руденка, скаргу можна слухати без участі капітана судна. Вони також стверджують, що перебування в суді Горбенка є «недоцільним» в зв’язку з нібито незадовільним станом здоров’я.

«У Володимира (Горбенка – ред.) хронічна гіпертонічна хвороба. Днями в Криму у нього помер рідний брат. Суд для нього – це додатковий стрес. Хочемо захистити його від цього», – розповів у суді Руденко.

За словами адвокатів, капітан «Норда» вже завершив лікування в одній із лікарень Дніпропетровської області, зараз перебуває в Мелітополі Запорізької області і щопонеділка приїжджає до Херсона до слідчого.

Суд вирішив слухати апеляцію на арешт капітана судна «Норд» без самого Горбенка.

Сторона захисту клопоче про скасування тримання під вартою або застосуванні більш м'якого запобіжного заходу.

25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.