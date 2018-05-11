НАБУ: затриманий екс-керівник одного з підприємств у структурі Мінінфраструктури

10 травня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали у Вінниці колишнього керівника ПрАТ «Київ – Дніпровське МППЗТ», яке входить до структури Міністерства інфраструктури, повідомила прес-служба НАБУ.

У відомстві заявили, що посадовець упродовж останніх шести місяців переховувався від органу досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності за корупційний злочин.

«Ця особа, зловживаючи службовим становищем, восени 2016 року в порушення законодавства уклала із заздалегідь визначеною страховою компанією два договори добровільного страхування, на виконання яких сплатила 8,8 мільйона гривень. Але намірів їх виконувати не мала», – заявили в бюро.

На думку слідчих, про це, зокрема, може свідчити той факт, що держпідприємство за керівництва підозрюваного жодного разу не звернулось до страхувальника за отриманням страхових виплат через настання страхових випадків, яких, як заявили в НАБУ, було не менше 50 впродовж дії цих договорів.

28 листопада 2017 року екс-керівнику підприємства повідомили про підозру за статтею «зловживання владою або службовим становищем». 1 грудня його оголосили в національний розшук.

Згідно з інформацією на сайті «Київ–Дніпровського МППЗТ» 100% акцій компанії належать державі в особі Міністерства інфраструктури України.