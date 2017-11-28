НАБУ: екс-керівник підприємства залізничного транспорту підозрюється в зловживаннях

Колишньому виконувачу обов’язків голови правління приватного акціонерного товариства «Київ–Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» оголосили підозру в зловживанні службовим становищем, повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За інформацією слідства, упродовж 2016-2017 років посадовець, ім'я якого у відомстві не уточнюють, усупереч вимогам законодавства, уклав «завідомо невигідні» для державного підприємства договори страхування, які фактично не виконувалися. У НАБУ вважають, що підприємство зазнало 8,8 мільйона гривень збитків.

У прес-службі відомства зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Згідно з інформацією на сайті «Київ–Дніпровського МППЗТ» 100% акцій компанії належать державі в особі Міністерства інфраструктури України.