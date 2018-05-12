Військові розповіли, як і наскільки поліпшили боротьбу з ДРГ

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про різке поліпшення боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника завдяки новітній техніці.

За словами військових, раніше час на виявлення, підтвердження та ухвалення рішення щодо ворожих ДРГ займав від двох до трьох діб, а зараз це питання 1–2 хвилин.

За словами начальника розвідки Об’єднаних сил, які наведено в повідомленні, на озброєння розвідувальних спостережних постів уже надійшли новітні технічні засоби.

«Новітня розвідувально-сигналізаційна апаратура значно компактніша та мобільніша у порівнянні з попередніми зразками. Окремо представлені декілька типів дронів, які використовуються як для «дорозвідки» ворожих цілей, так і для перекидання датчиків руху до лінії зіткнення, сучасні засоби нічного бачення, новітні системи визначення відстані до цілі та її координат. Планується, що вже найближчим часом усі розвідувальні спостережні пости на передньому краї буде обладнано новими технічними засобами іноземного виробництва», – додав старший офіцер, імені якого не наведено.

У прес-центрі також звернули увагу, що нова апаратура забезпечує в багато разів швидше виявлення противника – «вдень і вночі, за будь-яких погодних умов».

За повідомленнями з лінії контакту, останнім часом, із появою «зеленки» (листя на деревах та іншої рослинності, що сприяє маскуванню), помітно посилилася діяльність диверсійно-розвідувальних груп із обох сторін. Також із боку російських гібридних сил така діяльність була посилена з політичних міркувань – із нагоди дати 9 травня.