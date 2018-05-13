Голова МЗС Ірану обговорює «ядерну угоду» з її учасниками після рішення США вийти з неї

Міністр закордонних справ Ірану вирушив на переговори з учасниками «ядерної угоди» після рішення США вийти з неї.

Могаммад Джавад Заріф перебуває у столиці Китаю Пекіні. Як повідомило китайське МЗС, він «обміняється думками з відповідними партнерами з приводу розвитку подій навколо іранського ядерного питання».

В Ірані повідомили, що він також відвідає столицю Росії Москву, а потім Брюссель – «столицю» Європейського союзу, який теж підписав ту угоду і до якого належать нині ще три країни-учасниці, Велика Британія, Франція і Німеччина.

Також в Ірані президент Хасан Роугані повторив, що Тегеран залишиться учасником угоди за умови, що його інтереси будуть захищені.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть із «ядерної угоди», яку вони уклали з Іраном 2015 року разом із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією і Китаєм; у її укладенні також брав участь ЄС. Це означає, що США поновлять санкції проти Ірану, які були зупинені за угодою.

Іран у відповідь заявив, що продовжує далі бути учасником угоди, але вимагає для себе надійних гарантій її виконання іншими учасниками і в разі потреби готовий поновити свою ядерну програму.

За угодою, Тегеран різко обмежив свою ядерну програму, щоб унеможливити створення ядерної зброї, а світова спільнота почала знімати з Ірану санкції, накладені раніше через цю програму.

Дональд Трамп іще в часи передвиборчої кампанії різко критикував цю угоду, яку від США уклала адміністрація попереднього президента Барака Обами, і обіцяв у разі перемоги вивести з неї США.