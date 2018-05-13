Військові порахували обстріли і поранених із початку доби

У Міністерстві оборони України повідомили про нові обстріли з боку російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу від початку нинішньої доби.

Як повідомив на брифінгу речник міністерства полковник Петро Гуцуляк, від півночі вже зафіксовано 12 таких прицільних обстрілів на обох оперативних напрямках, унаслідок яких були поранені двоє українських військових. Їхній стан задовільний, додав він.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною, проте повністю контрольованою українськими військовослужбовцями. Наші захисники виявляють пильність, ведуть активну оборону та готові до будь-якого розвитку подій», – заявив речник.

У підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, не робили ніяких заяв щодо становища на фронті протягом дня.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч 300 людей.