Чехія відновить роботу почесного консульства в Єрусалимі – прем’єр

Чехія відновить роботу свого почесного консульства в Єрусалимі, заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у листі до свого ізраїльського колеги Біньяміна Нетаньягу з нагоди дня незалежності Ізраїлю.

«Чехія відновить роботу свого почесного консульства в Єрусалимі наприкінці травня. Я також буду радий, якщо ми матимемо успіх у відкритті до кінця цього року Чеського будинку – місця чесько-ізраїльського культурного, торгового та міжособистісного обміну в Єрусалимі», – заявив Бабіш у листі, який він оприлюднив у Twitter.

Почесне консульство Ізраїлю в Єрусалимі закрили у 2016 році через смерть дипломата.

14 травня, у 70-річчя незалежності Ізраїлю, в Єрусалимі офіційно відкрили посольство США. Це рішення викликало схвальні відгуки в Ізраїлі і протест із боку палестинців, союзників США і багатьох інших країн світу.

Внаслідок сутичок з ізраїльськими військовими на кордоні Смуги Гази загинули десятки палестинців.

Президент США Дональд Трамп наприкінці 2017 року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю, скасувавши таким чином десятиліття політики США у цій сфері.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Ізраїль приєднав Східний Єрусалим і оголосив все місто своєю столицею, цей крок не визнаний міжнародним співтовариством.

Рішення Трампа викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 людей.