Суд повернув двом морякам судна «Норд» російські паспорти – адвокат

Суд у Києві повернув російські паспорти двом членам екіпажу судна «Норд», повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат затриманих моряків Дмитро Щербина.

«Вчора (17 травня – ред.) двом морякам повернули російські паспорти. Щодо інших – наступні суди 21-23 травня. Паспорти повернули на підставі того, що вони були незаконно вилучені. Не йшлося про те, що він фальшивий чи ні», – сказав Щербина.

У Держприкордонслужбі України повідомили, що перевіряють цю інформацію.

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо.

У квітні українські прикордонники повідомили, що двоє членів екіпажу корабля «Норд» «обманним шляхом виїхали з України в Білорусь».

У відповідь на затримання «Норда» управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.