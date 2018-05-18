Viber повідомляє про проблеми з доступом до месенджера в Росії й не виключає блокування

Сервіс для обміну повідомленнями Viber заявляє про проблеми з доступом до месенджера в Росії й не виключає блокування.

«Деякі з наших користувачів у Росії повідомляють про проблеми, пов’язані з підключенням до Viber. Схоже, ця ситуація обумовлена рішенням деяких операторів зв’язку блокувати доступ до ряду серверів, зокрема й тих, які використовує Viber. Наразі ми не розуміємо причини рішення. Повторимося: користувачі Viber страждають від рішення, не пов’язаного з Viber напряму», – повідомила компанія в Twitter.

У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Оскільки месенджер почав використовувати для обходу блокування сервери інших компаній, «Роскомнагляд» почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 мільйонів адрес, зокрема таких компаній як Google, Amazon, Microsoft та Viber. При цьому сам Telegram продовжує працювати.