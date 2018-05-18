Путін побажав Скрипалю «міцного здоров’я»

Президент Росії Володимир Путін побажав «міцного здоров’я» колишньому російському розвіднику Сергієві Скрипалю. Він сказав про це 18 травня після того, як британські лікарі повідомили, що Скрипаля, який разом із дочкою був отруєний нервово-паралітичною речовиною, виробленою в Росії, виписали з лікарні.

«Я думаю, що якщо б, як кажуть наші британські колеги, була використана отрута військового типу, то чоловіки би відразу помер», – сказав Путін і додав, що Москва «готова надати британським партнерам всю необхідну допомогу в розслідуванні справи».

Раніше посол Росії у Великій Британії Олександр Яковенко заявив, що російська сторона продовжує «вимагати» консульського доступу до Юлії і Сергія Скрипалів.

Поліція Британії після оголошення лікарів про виписку Скрипаля з лікарні заявила, що не має наміру повідомляти про місце перебування колишнього розвідника і його дочки.

Слідчі висловили сподівання, що поліпшення стану здоров’я Скрипалів дозволить їм допомогти у встановленні деталей того, що сталося 4 березня.

Того дня колишнього співробітника ГРУ Росії і його дочку виявили непритомними в британському Солсбері 4 березня. Лондон стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок», розробленою в Росії. Москва це заперечує.

Після кількох тижнів лікування Юлію Скрипаль виписали з лікарні 10 квітня. Стан її батька також поліпшився в процесі лікування.

Експерти Організації із заборони хімічної зброї підтвердили висновки Великої Британії про хімічний склад речовини, якою отруїли Скрипалів.

Замах на Скрипалів призвів до серйозної кризи у відносинах між країнами Заходу та Росією. Близько 30 країн оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією. Росія у відповідь почала висилати співробітників західних дипмісій.