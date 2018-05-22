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22 Травень 2018, Київ 23:19
Новини | Події

На Одещині на базі відпочинку стався вибух, є постраждалий

На Одещині на території бази відпочинку в селищі Затока стався вибух, одна людина отримала опіки рук, ніг і обличчя.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, потерпілого направили до лікарні.

На місці події працюють вибухотехніки й слідчо-оперативна група.

У поліції зазначають, що попередня причина – вибух газо-повітряної суміші під час підготовки до підпалу.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження, попередня кваліфікація – стаття 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Напередодні у місті Ізмаїлі на Одещині у двір приватного будинку кинули гранату, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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