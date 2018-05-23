Депутата Мустафу Найєма виписали з лікарні

Депутат Верховної Ради Мустафа Найєм повідомив, що його виписали з лікарні після конфлікту на дорозі. За його словами, завтра він планує повернутись до роботи у парламенті.

Що ж до самого конфлікту, Найєм зазначив, що хоча не одержимий помстою, «спустити процес розслідування на гальмах» він не дозволить.

«Я і мої адвокати ретельно стежимо за ходом розслідування і будемо регулярно публічно інформувати про його результати. Зараз троє хлопців, як і раніше, перебувають під нічним домашнім арештом, а їхні захисники намагаються домогтися скасування запобіжного заходу через суд. Один із двох автомобілів заарештовано, а другий знайти поки не вдалося. Головний підозрюваний, всупереч обіцянкам адвокатів, як і раніше, в бігах. Наскільки мені відомо, азербайджанська сторона не поспішає його видавати з помсти за те, що раніше Україна відмовлялася видавати Баку переслідуваних там опозиціонерів. Сам я готуюся до слідчого експерименту, ми будемо подавати цивільний позов і готуватися до відкритого судового процесу», – написав депутат у Facebook.

Конфлікт із участю Найєма стався у центрі Києва 30 квітня. За даними поліції, народний депутат їхав на власному автомобілі в напрямку Бессарабської площі. На дорозі його підрізав інший автомобіль, почалася сварка, під час якої один із незнайомців ударив політика в обличчя.

Шевченківський районний суд Києва 2 травня відправив під домашній арешт до 30 червня інших трьох підозрюваних у нападі на депутата. Цілодобово має перебувати вдома Магомед-Саліх Саїтов, а для Ахмеда Саїтова та Умолта Темербулатова суд обрав як запобіжний захід нічний домашній арешт, вони мають перебувати за місцем проживання з 23:00 до 6:00.

Усім трьом особам інкримінують «хуліганство, вчинене групою осіб».

7 травня суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо Магомед-Аміна Саїтова, який виїхав до Азербайджану.