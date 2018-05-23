У ДСНС заявили, що через суд домагаються закриття 155 торговельних центрів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій домагається закриття 155 торгово-розважальних центрів, повідомив голова відомства Микола Чечоткін під час засідання Кабінету міністрів України.

«Загалом на керівників об'єктів накладено 12 837 адміністративних стягнень. За порушення до суду подано позови на закриття 405 об'єктів, із них 155 ТРЦ (7% від перевірених об'єктів), 30 лікарень (6% від перевірених об'єктів), 220 дошкільних і шкільних навчальних закладів (2% від перевірених об'єктів)», – сказав Чечоткін.

Він додав, що наразі перевірили понад 13 тисяч об’єктів, що становить 41% від запланованої кількості перевірок.

«У кожному восьмому ТРЦ виявлено порушення утримання шляхів евакуації. Понад 30% ТРЦ не повною мірою забезпечені первинними засобами пожежогасіння, більше ніж 45% недообладнані системами протипожежного захисту, ці системи в неробочому стані і їх не обслуговують», – заявив голова ДСНС.

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Наприкінці березня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 30 березня ДСНС розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної. Перед цим уряд доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові 25 березня. За офіційними даними, жертвами стали 60 людей, серед них багато дітей.