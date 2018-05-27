Туреччина: Ердоган закликав громадян міняти долари і євро на ліри

Президент Реджеп Тайїп Ердоган закликав турків міняти свої долари та євро на ліри, щоб підтримати валюту країни.

«Мої брати, у яких є долари або євро під їх подушкою, ідіть та інвестуйте свої гроші в ліру,» – заявив Ердоган 26 травня на мітингу в східному місті Ерзурум.

Промова була частиною передвиборчої кампанії напередодні позачергових парламентських та президентських виборів у Туреччині, які заплановані на 24 червня.

Турецька валюта за останній місяць втратила близько 16% проти долара.

Турецька влада заявила, що зниження курсу ліри трапилося вналідок «змови» з боку неназваних іноземних держав, щоб послабити країну.

У квітні 2017 року в Туреччині відбувся референдум щодо змін до Конституції у частині розширення повноважень президента і зміни форми правління з нинішньої парламентської на президентську. Зміни, які дозволять Ердогану залишатися при владі до 2029 року, підтримали 51% учасників голосування. Вони набудуть чинності після виборів.​