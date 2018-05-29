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29 Травень 2018, Київ 10:53
Новини | Події

Загрози населеним пунктам через пожежу на Херсонщині немає – МВС

Тренування пожежників в Україні, ілюстративне фото

Загрози населеним пунктам внаслідок лісової пожежі в Херсонській області немає, верхової пожежі не спостерігається, повідомило 29 травня Міністерство внутрішніх справ України.

«Рятувальники гасять пожежу на території Раденського лісництва. Організовано розстановку сил та засобів на чотирьох оперативних дільницях для гасіння пожежі та створення мінералізованих смуг для недопущення розповсюдження вогню», – ідеться в повідомленні в мережі Facebook.

Раніше в ДСНС повідомили, що в Херсонській області поблизу села Раденськ Олешківського району на території Раденського лісництва станом на 7:00 29 травня спостерігаються окремі осередки горіння.

28 травня близько 13:30 у цьому районі сталося загорання лісового масиву на площі близько 130 гектарів (з них 70 гектарів верхового горіння).

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