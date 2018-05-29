За два місяці на Донбасі загинули троє співробітників СБУ – Грицак

З початку бойових дій на Донбасі загинули 26 співробітників Служби безпеки України, повідомив голова спецслужби Василь Грицак.

У прес-центрі СБУ зазначили, що він відвідав похорон полковника Руслана Муляра, якого ховали на Тернопільщині. Крім того, у Бердянську відбулося прощання з прапорщиком Юрієм Журавльовим.

Двоє співробітників центру спеціальних операцій «А», залучених до Операції об’єднаних сил, загинули на Луганщині під час виконання бойового завдання, повідомили в СБУ.

«Не ховаючись ні в кого за спинами, військовослужбовці української спецслужби на видимих і невидимих фронтах знешкоджують ворога як в районі Операції об’єднаних сил, так і в глибокому тилу», – сказав Грицак.

25 березня він повідомив, що «у битві» з Росію загинули 23 співробітники СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.