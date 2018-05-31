Суд в анексованому Криму заслухає адвокатів Балуха, який голодує 74 дні

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд в анексованому Криму 31 травня на засіданні заслухає сторону захисту українського активіста Володимира Балуха, який 19 березня оголосив безстрокове голодування в СІЗО Сімферополя.

Як йдеться в повідомленні на сайті суду, справу розглядатиме суддя Тетяна Пиркало.

На минулому засіданні суд відмовив у проведенні технічної експертизи відеозаписів із камер спостереження ІТТ, які зафіксували інцидент між Володимиром Балухом і начальником ізолятора Валерієм Ткаченком.

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Адвокати наполягали, що це дозволить визначити, чи були удари з боку начальника ІТТ, які могли б спровокувати Балуха на відповідну реакцію.

Нова справа проти Балуха порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Раніше суд в анексованому Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.