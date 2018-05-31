Порошенко про реакцію на інсценування вбивства Бабченка: не українців треба засуджувати, а Росію

Дії Росії, яка готувала вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, потрібно засуджувати, заявив президент України Петро Порошенко у відповідь на критику інсценування загибелі кореспондента.

«Унаслідок блискучої спецоперації, що була проведена героями із СБУ, весь світ побачив справжнє обличчя нашого ворога. Засилають цілі вантажівки зброї, гроші для вбивства українців: журналістів, державних діячів. Коли ми спіймали їх на гарячому, кажуть, що ми не так діємо. Вам не українців треба засуджувати, а Росію», – сказав Порошенко в Івано-Франківській області.

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Увечері 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Низка міжнародних організацій розкритикувала інсценування вбивства Бабченка. Зокрема, базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». З подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».