У Києві зафіксований високий рівень забруднення повітря – КМДА

У низці районів Києва зафіксований високий рівень забруднення повітря.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, протягом 30-31 травня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 4-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК)

Такий рівень забруднення зафіксований поблизу площ Бессарабської, Деміївської і Перемоги, Оболонського проспекту і вулиць Довженка, Попудренка, Скляренка.

Крім того, на площах Бессарабська, Деміївська і Перемоги, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки та вулиці Довженка рівень забруднення формальдегідом досяг 4-5 середньодобових ГДК, додають у КМДА.

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В адміністрації додають, що з 30 травня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню і утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. За прогнозом синоптиків, такі умови (поле підвищеного тиску, нічна приземна інверсія та висока температура повітря) зберугатимуться до 4 червня.