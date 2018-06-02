Військові повідомили про обстріли й поранених

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, повідомили про поранених українських військових і про обстріли за останній час.

Як мовиться в повідомленні, протягом попередньої доби, 1 червня, був поранений один український військовослужбовець, за 2 червня станом на 7-у ранку втрат серед українських військ немає.

За попередню добу було здійснено 33 порушення режиму припинення вогню з боку противника, з того тричі з застосуванням важкого озброєння. Два з цих випадків застосування важкого озброєння сталися на півдні Донецької області, біля сіл чи селищ Чермалик, Павлопіль і Широкине. За ранок нинішнього дня стався ще принаймні один обстріл, повідомили військові.

При цьому у прес-центрі запевнили: «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована».

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину території Донецької області і визнане в Україні терористичним, звинувачують українських силовиків у трьох порушеннях режиму припинення вогню за попередню добу, в перебігу яких, за даними бойовиків, було здійснено 56 пострілів.

Із боку аналогічного угруповання «ЛНР» на частині Луганщини на цей час доступних коментарів про події останнього часу на фронті немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч 300 людей.