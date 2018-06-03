Троє українських військових поранені на Донбасі – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж минулої доби, 2 червня, зазнали поранень троє українських військовослужбовців та були госпіталізовані. Про це повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

За даними українських військових, підтримувані Росією бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Повідомляється, що на окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. «Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине», – йдеться у ранковому зведенні.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику, повідомляють у штабі. За даними розвідки, трьох бойовиків було знищено, трьох поранено.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в чотирьох обстрілах. В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці».

За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.