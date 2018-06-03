Тиждень в Україні почнеться зі спеки і дощів – синоптики

Дощі з початку тижня перемістяться із заходу на схід і південь України, а на решті території буде хмарно, інформує Український гідрометцентр на своєму сайті.

За даними синоптиків, денна температура на всій території держави зберігатиметься на рівні 25-28 градусів тепла, але вночі повітря охолоджуватиметься подекуди до +13.

У вівторок, тим часом, дощі обіцяють по всій Україні, окрім Кримського півострова.

За даними метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського, цьогорічний травень посів четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року: перша декада місяця виявилась на 7,1 градуса теплішою за кліматичну норму – саме тоді були зареєстровані 12 температурних рекордів.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.