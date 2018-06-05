Напад на одеського активіста Устименка: мітингувальники розходяться і обіцяють прийти у четвер

Мітинг під стінами головного управління поліції Одещини через напад на місцевого активіста Віталія Устименка завершується – учасники розійшлися, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Протестувальники обіцяють повернутися післязавтра – у четвер – о 17:00 з вимогою зустрічі з головою обласної адміністрації Максимом Степановим.

Близько 30 учасників мітингу, який збирався сьогодні о 16:00, вимагали зустрічі з керівником поліції області, однак їм відмовили, сказавши, що той поїхав на місце злочину.

Телеведучого та активіста «Автомайдану» Віталія Устименка забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненнням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко веде програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

У поліції Одещини зазначили, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група та криміналісти, вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.