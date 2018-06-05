Одеса: кілька десятків людей вийшли на мітинг після нападу на активіста Устименка

Під стінами головного управління поліції Одещини мітингує кілька десятків людей після нападу на місцевого активіста Віталія Устименка, передає кореспондент Радіо Свобода з місця події.

​Спочатку людей було 20, пізніше кількість мітингувальників зросла до 30. Вони вимагають зустрічі з керівником поліції області.

Після того, як активістам сказали, що він поїхав на місце злочину, частина мітингувальників вирішила теж вирушити туди.

​Телеведучого та активіста «Автомайдану» Віталія Устименка забрали до лікарні зі слідами побоїв та ножовим пораненнням спини, після того як двоє невідомих напали на нього поблизу одеської філії Суспільного телебачення, де Устименко веде програму «Тема дня». Очевидці інциденту зазначили, що двоє нападників чекали активіста ще за півгодини до нападу.

У поліції Одещини зазначили, що на місці події зараз працює слідчо-оперативна група та криміналісти, вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.